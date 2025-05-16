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У младенца из семьи мигрантов-нелегалов в крови обнаружили следы кокаина и героина

В Греции в крови четырехмесячного ребенка нашли следы кокаина и героина
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Четырехмесячный ребенок из Греции стал употреблять наркотики вместе с родителями, когда те занялись незаконным оборотом запрещенных веществ. Об этом сообщает tempo24.news.

Родителей мальчика арестовали после того, как в их квартире обнаружили более килограмма героина, более пяти грамм кокаина, весы и другие инструменты, которые позволяют делить наркотики на небольшие порции.

Ребенка пары доставили в больницу, где ему провели медицинское обследование. Специалисты обнаружили у младенца наркотическую зависимость. Предположительно, она появилась из-за того, что мать, кормившая его грудным молоком, употребляла запрещенные вещества. В крови мальчика нашли следы героина и кокаина.

В отношении родителей тем временем возбудили дело. Известно, что они приехали в Грецию из другой страны, в момент ареста они находились на территории страны нелегально. Из какого государства они приехали, не уточняется.

Ранее в Италии годовалый ребенок отравился гашишем в гостях у бабушки.

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