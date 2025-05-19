Госдуму призвали запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для ритуалов

Компания по продаже японского кофе Montaro призвала Госдуму запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для ритуалов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Глава компании Виктор Жулин рассказал каналу, что в филиале фирмы на Дальнем Востоке все больше покупателей начали ассоциировать компанию с эзотерическими практиками в связи со схожестью названия бренда с картами таро.

По его словам, люди начали троллить сотрудников «Montaro», что поначалу было смешно, но «потом это стало принимать серьезные обороты» и в компании устали от этого. Кроме того, заявил он, самому напитку их бренда начали приписывать мистические свойства.

Жулин отправил письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой внести поправки в законодательство для защиты кофе от использования «всякими проходимцами и аферистами для зарабатывания денег и обмана наших граждан».

Весной в Госдуму внесли законопроект о запрете в России эзотерических услуг, включая астрологию.

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