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Психолог ответила, как на людей влияет нехватка материнской любви

Психолог Калашникова: нехватка материнской любви делает людей холодными
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WPixz/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые выросли без материнской любви, сталкиваются со сложностями в построении отношений во взрослом возрасте. Об этом «Пятому каналу» рассказала поведенческий терапевт Елена Калашникова.

По ее словам, они страдают от низкой самооценки, могут быть эмоционально холодными и склонными к перфекционизму или самоуничижению.

«Материнская любовь — это один из самых важных факторов, влияющих на формирование личности. Это не просто красивые слова, а биологическая и психологическая необходимость. Ребенку нужна забота, тепло, ощущение безопасности», — объяснила Калашникова.

Психолог отметила, что через заботу матери в ребенке формируется базовое доверие к окружающему миру. При этом нехватка ее любви связана с сильным стрессом, который способен повлиять даже на биологические процессы. Например, ухудшить способность справляться с эмоциями.

Психолог и ведущий подкаста «Взрослые — это мы» от Плюс Детям и Ясно Алина Рябый до этого рассказала «Газете.Ru», что на эмоциональное состояние ребенка влияет не количество участвующих в его жизни взрослых, а психическая стабильность и душевное благополучие родителей.

Ранее психолог объяснил, почему россияне стали чаще обижаться на матерей.

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