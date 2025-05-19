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Женщина осталась без волос и едва не лишилась печени после инъекции для похудения

LADBible: британка сделала инъекцию для похудения и лишилась волос
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Kennedy News and Media

Британка осталась без волос и едва не лишилась печени после использования купленного в аптеке препарата для похудения, пишет LADBible.

34-летняя жительница Великобритании Эми Чепмен столкнулась с проблемами со здоровьем после того, как начала использовать популярные инъекции для похудения, купленные в аптеке. За четыре месяца ей удалось сбросить 25 килограммов, однако вскоре начались тяжелые осложнения.

По словам Эми, она начала испытывать сильную слабость и мучилась от постоянных приступов тошноты. После нескольких обмороков она была госпитализирована в отделение реанимации больницы Саутгемптона, где врачи выявили серьезные патологии.

Выяснилось, что у Эми образовалась перфорация пищевода — дыра, вызванная частой рвотой, а также начавшаяся печеночная недостаточность. Медики рассматривали возможность пересадки печени. Кроме того, из-за дефицита витамина B12 у женщины начали выпадать волосы — клочьями, вплоть до полного облысения.

Чепмен отметила, что врачи были поражены тяжестью случая и практически не имели готовых протоколов лечения таких последствий от препаратов.

«Я бы никому не говорила, что можно или нельзя делать, но я уверена, что исследования этих инъекций должны быть проведены гораздо глубже», — добавила британка.

Ранее мужчина сбросил 61 килограмм после того, как его не пустили покататься на аттракционе.

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