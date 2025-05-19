Мужчину с нейрофиброматозом отказались обслужить в кафе из-за опухолей на лице

Кафе в Лондоне отказало в обслуживании мужчине с опухолями на лице

Мужчина утверждает, что персонал лондонского кафе отказался обслуживать его из-за опухолей на лице. Об этом сообщает Metro.

У 35-летнего Амита Гоша нейрофиброматоз 1-го типа — врожденное заболевание, при котором у носителя дефектного гена в необычных местах появляются нейрофибромы — доброкачественные опухоли, а также родимые пятна и веснушки. Также больной может страдать от проблем с костями, глазами и нервной системой.

В прошлом месяце Амит встретился со своей сестрой, во время прогулки они решили выпить кофе и выбрали кафе в лондонском районе Вуд Грин. Когда он вошел в заведение, то заметил, что люди смотрят на него «так, будто увидели привидение». Мужчина заказал напиток, но бариста внезапно сообщил ему, что они «больше не работают, а затем просто повернулся и ушел». Амит сказал, что почувствовал себя обескураженным, но позже пошел в другую кофейню, где персонал оказался гораздо более приветливым.

«Это было неприятное чувство, очевидно — я чувствовал себя обделенным. Это не очень инклюзивно, подвергаться такому поведению неприемлемо», — заявил британец.

Несмотря на свою инвалидность, Амит, которому из-за болезни удалили левый глаз, выступает в школах с лекциями о нейрофиброматозе и написал детскую книгу под названием «Рожденные другими». У мужчины есть более 300 тыс. подписчиков в социальных сетях, с помощью своего блога он помогает другим людям обрести уверенность в себе.

Ранее китаянку заставили смыть макияж после того, как сканер в аэропорту не распознал ее лицо.