Китаянку заставили смыть макияж после того, как сканер в аэропорту не распознал ее лицо

WOB: китаянка смыла макияж в аэропорту из-за системы, не распознавшей ее лицо

Женщину заставили смыть макияж после того, как иммиграционный сканер в аэропорту Китая не распознал ее лицо, пишет World of Buzz.

Недавний инцидент в одном из пунктов иммиграционного контроля вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Жительница Шанхая не смогла пройти проверку системы распознавания лиц в аэропорту, поскольку ее внешность не совпала с фотографией в паспорте. В итоге женщине пришлось прямо на месте полностью смывать макияж.

Китаянка с явной неохотой начала умываться, стараясь стереть нанесенный мейкап, пока остальные люди снимали ее на видео. Вместо того чтобы оказать поддержку, очевидцы начали шутить над путешественницей.

«Зачем ты так красишься? Ты сама себе создаешь проблемы», — говорили люди.

Китайские пользователи соцсетей отметили, что ситуация отражает более глубокую проблему — необходимость пересмотра работы систем распознавания лиц в условиях реального времени, особенно когда речь идет о естественных изменениях внешности, таких как макияж.

Ранее отец пятилетней дочери рассказал, что его называют «папой-демоном» из-за внешности.