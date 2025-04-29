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Второклассник из Петербурга принес в школу часть снаряда времен ВОВ

Мальчик принес на урок снаряд времен ВОВ и вызвал панику в петербургской школе
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Pixabay

В одну из школ Санкт-Петербурга вызвали саперов после того, как ученик принес на урок часть снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает «Сапа».

Недавно учительница предложила ученикам второго класса сделать посильный вклад в школьный музей. Она попросила школьников принести какой-либо артефакт, связанный с войной, имея в виду письма или фотографии.

Но один из второклассников вспомнил, что когда-то дедушка нашел на даче колпачок от снаряда для зенитного орудия, и взял его с собой в школу.

Когда учительница поняла, что именно держит в руках школьник, в классе началась паника. На место вызвали саперов Росгвардии, которые осмотрели предмет и на всякий случай забрали его с собой.

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