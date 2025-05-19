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Психолог ответил, помогут ли ретриты снять напряжение

Психолог Лунюшин: ретриты помогут справиться с проблемами только на время
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U__Photo/Shutterstock/FOTODOM

Ретриты могут помочь справиться с психологическими проблемами за счет медитаций, работы с эмоциями и ориентированных упражнений, однако, только на время. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

По его словам, в ходе ретрита человек может отвлечься и отдохнуть, а также наполниться положительными эмоциями. Это позволяет им вернуться домой вдохновленными и радостными.

«Но здесь есть другая сторона медали. Такой способ отдыха позиционируется как психотерапия. Однако психотерапия — это все-таки изменения поведения человека. Ретрит — это как таблетка, которая на время снимает напряжение, которое накопилось в реальной жизни. Но человек не меняется, не меняется и его поведение в реальной жизни, его привычки. И это напряжение, которое он сбросил, начинает потихоньку накапливаться вновь», — подчеркнул Лунюшин.

Он подчеркнул, что это не поможет человеку изменить себя, свои привычки или убеждения. Психолог отметил, что для качественного изменения жизни важно прорабатывать свои привычки и убеждения.

Международная группа ученых из США и Германии до этого выяснила, что длительная практика так называемой трансцендентальной медитации (ТМ) может замедлять биологическое старение и улучшает когнитивные функции.

Ранее был описан способ, как попасть в осознанный сон.

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