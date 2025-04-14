Описан способ, как попасть в осознанный сон

Осознанным называется сон, в котором человек понимает, что спит. Он может быть активным участником происходящих событий или просто понимать, что все, что он видит, это нереально. Войти в такой сон можно с помощью специальных медитаций, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Рафаэль Мирзабекян.

Существует множество техник вхождения в состояние осознанного сна. Некоторые советуют постоянно в течение дня спрашивать себя «я сплю?», а затем повторять это и во сне. Другие советуют провести перед сном медитацию и так настроить себя на осознанный сон. Мирзабекян отмечает, что войти в такое состояние можно так же, как люди входят в транс.

«Существует очень близкое к феномену осознанных сновидений состояние так называемого ресурсного транса. Это погружение пациента в ресурсное место или ресурсное время с целью пробуждения внутренних сил и возможностей, ассоциирующихся с данным местом или временем. В нем ему приятно находиться, отдыхать, и, с точки зрения психотерапевта, это место не вызывает опасения из-за наложения на него каких-либо негативных впечатлений.

Во время сеанса человек должен пойти именно в это место, увидеть его своими глазами, услышать, ощутить себя в нем. В состоянии медитативного транса человек может в соответствии с ресурсами памяти и воображения представить абсолютно любую эмоционально-позитивную для себя ситуацию, в которой он виртуально участвует и управляет содержанием. Главное, что человек может обучиться методу вхождения в ресурсный транс, и по аналогии в осознанный сон, использовав для этого простые приемы медитации», — объяснил Мирзабекян.

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