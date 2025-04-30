На Кубани отец и сын организовали притон с проститутками в трехэтажном доме

На Кубани 52-летний мужчина с 26-летним сыном подозреваются в организации притона с проститутками. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в поселке городского типа Сириус. Сотрудники правоохранительных органов задержали отца и сына, которых подозревают в организации и вовлечении в занятие проституцией. Установлено, что они находили через интернет девушек, готовых оказывать интимные услуги за деньги, а также подбирали для них клиентов.

Для незаконной деятельности злоумышленники арендовали трехэтажный дом в Сириусе. Полученные денежные средства распределялись между организаторами и участницами.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Участницы незаконной деятельности установлены и привлечены к административной ответственности.

Ранее российскую пенсионерку арестовали за организацию сети притонов с проститутками.