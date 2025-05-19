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В Тюмени женщина пнула чужого ребенка в спину, чтобы освободить качели для своих детей

Жительница Тюмени грубо столкнула девочку с качелей и заставила извиняться

Неизвестная пнула чужого ребенка в спину на детской площадке в Тюмени. Об этом мать пострадавшей рассказала изданию 72.RU.

Инцидент произошел 18 мая на территории ЖК «Семья». Судя по видео, женщина в хиджабе подошла к качелям со своими детьми. Семья окружила девочку и помешала ей качаться, а затем дочь тюменки под ее контролем стала наносить удары 10-летнему ребенку. После этого женщина сама пнула девочку, заставив ее покинуть качели.

Затем родительница заставила школьницу извиняться перед всеми своими детьми. Девочка не сразу рассказала родителям о произошедшем, но во всем призналась, когда боли в спине усилились.

Сейчас она находится на больничном и, по словам матери, пропустит из-за этого выпускной. Когда женщина попыталась поговорить с виновницей произошедшего, та во всем обвинила пострадавшую. В полиции проводят проверку.

Ранее россиянка напала с ножом на подростка, который пришел в гости к ее детям.

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