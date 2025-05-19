Российские врачи удалили пациенту огромную грыжу, с которой тот жил пять лет

В Татарстане мужчине удалили огромную грыжу, с которой он жил пять лет

В Татарстане врачи удалили мужчине огромную грыжу, с которой он прожил пять лет. Об этом сообщает БСМП города Набережные Челны.

Мужчина поступил в больницу с сильными болями. У пациента диагностировали вентральную грыжу размером 20 см, которая развивалась в течение пяти лет после перенесенной операции по удалению аппендицита. В последнее время больной не мог передвигаться без бандажа и испытывал постоянный дискомфорт.

Хирурги выполнили пациенту лапароскопическую операцию — трансабдоминальную преперитониальную пластику. Через несколько небольших проколов специалисты удалили грыжу и спайки, установили сетчатый имплантат, избежав повреждения мышечных тканей. Вся процедура заняла около 60 минут. Пациент успешно восстановился и был выписан из стационара.

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