У россиянки с онемением руки и ноги нашли огромную опухоль в шее

В Липецке у женщины с отнимающимися рукой и ногой нашли опухоль в шее

Врачи больницы скорой помощи Липецка прооперировали 35-летнюю женщину с огромной опухолью в шейном отделе позвоночника. Об этом региональный министр здравоохранения Анна Маркова сообщила в своем Telegram-канале.

Пациентка обратилась к медикам с жалобами на отнимающиеся руки и ноги. МРТ показало, что проблема кроется в шейном отделе позвоночника, где выросло большое новообразование.

«Шейный отдел — очень опасная локализация. Спинной мозг здесь переходит в головной, кроме того, в шее проходит большая нервно-сосудистая магистраль. Опухоль в этом отделе представляет серьезную угрозу и может привести к парализации», — рассказал нейрохирург больницы Леонид Осолодченко.

Медики приняли решение оперировать пациентку. Вмешательство длилось около пяти часов и прошло успешно. Через десять дней женщину выписали домой. Глава областного ведомства подчеркнула, что «пациентка чувствовала себя хорошо и ушла домой на своих ногах».

Ранее женщина, страдавшая от болей в спине 10 лет, узнала, что это была опухоль позвоночника.