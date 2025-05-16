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Учительница отправила фото обнаженной груди ученику и оказалась в суде

Daily Star: в Англии учительница отправила фото груди ученику и оказалась в суде
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BPM Media

В Англии судят учительницу, отправившую фото голой груди ученику, пишет Daily Star.

28-летняя Джулия Йейтс из Хакни предстала перед Королевским судом Внутреннего Лондона в качестве подозреваемой по делу о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетнего. Женщина ранее работала преподавателем гуманитарных наук в колледже.

Обвинения касаются нескольких инцидентов, включая сексуальное общение с ребенком, сексуальные действия в присутствии несовершеннолетнего и злоупотребление доверием со стороны взрослого лица. По данным следствия, Йейтс якобы отправляла фотографии своей обнаженной груди несовершеннолетнему ученику, а также имела физический контакт с ним сексуального характера.

Предварительное слушание по делу состоится 23 июня, на котором Йейтс должна будет ответить на предъявленные обвинения. Согласно судебным документам, Йейтс предъявлены обвинения по четырем статьям. В ходе первого судебного заседания Йейтс не сделала никаких заявлений о признании вины. Во время короткого выступления она ограничилась тем, что подтвердила свое имя. Судья отметил, что процесс рассмотрения дела может затянуться из-за объема подготовительной работы.

Ранее медсестру в США лишили лицензии за секс с 15-летним пасынком.

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