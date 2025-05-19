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В Госдуме заявили о «захвате» мигрантами рабочих мест в России

Депутат Матвеев: мигранты захватывают рабочие места в российских регионах
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Александр Гальперин/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о «захвате» мигрантами рабочих мест в российских регионах. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

По мнению депутата, иностранные граждане, занимая руководящие позиции, активно продвигают на работу своих соотечественников, что ведет к зависимости целых отраслей от трудовых мигрантов.

Матвеев отметил, что большое количество мигрантов работает в поликлиниках, управляющих компаниях и службах доставки. По его мнению, использование дешевого труда мигрантов сдерживает рост зарплат для россиян.

Экономист Валентин Катасонов поддержал эту точку зрения, отметив, что заявления о дефиците рабочей силы не соответствуют действительности.

«У нас есть огромный резерв, который не используется», — сказал специалист.

До этого стало известно об угрозах, полученных депутатом Федотом Тумусовым после критики мэра Хабаровска за предоставление квартир мигрантам.

Ранее представители «Русской общины» провалили тест по истории России для мигрантов.

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