На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители «Русской общины» провалили тест по истории России для мигрантов

Лидер екатеринбургской «Русской общины» провалил тест по истории для мигрантов
close
Telegram-канал «66.RU | Новости из Екатеринбурга»

Глава екатеринбургского отделения «Русской общины» не смог сдать тест по истории России для мигрантом, сообщает издание 66.RU.

Недавно глава местной ячейки Игорь Черноскутов встретился с журналистами издания, которые попросили его ответить на несколько вопросов из теста для мигрантов. На такие же отвечают иностранцы, которые собираются получить разрешение на временное проживание в России. Черноскутов, регулярно участвующий в противомигрантских рейдах, смог ответить правильно только на один вопрос.

Ультраправый активист ошибся, сказав, что объединение русских земель вокруг Москвы произошло в X--XI веках — на самом деле этот процесс завершился лишь к концу XV века. Далее Черноскутов заявил, что в Первой мировой войне, которая случилась «в 1912 году», участвовал Наполеон (на самом деле война началась в 1914-м и Наполеон в ней участвовать не мог, его не стало в 1821-м). Другой член «Русской общины», присутствовавший на интервью, оказался ближе к правильному ответу. Тем не менее лидер «Русской общины» правильно ответил с первой попытки на вопрос о революции 1905 года.

«Мы не являемся идеальными людьми. Сейчас вы нам показали, что есть у нас определенные дыры. Будем изучать историю еще глубже», — пообещал журналистам Черноскутов.

Ранее в России захотели отправлять домой детей мигрантов, проваливших тест по языку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами