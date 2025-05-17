Представители «Русской общины» провалили тест по истории России для мигрантов

Глава екатеринбургского отделения «Русской общины» не смог сдать тест по истории России для мигрантом, сообщает издание 66.RU.

Недавно глава местной ячейки Игорь Черноскутов встретился с журналистами издания, которые попросили его ответить на несколько вопросов из теста для мигрантов. На такие же отвечают иностранцы, которые собираются получить разрешение на временное проживание в России. Черноскутов, регулярно участвующий в противомигрантских рейдах, смог ответить правильно только на один вопрос.

Ультраправый активист ошибся, сказав, что объединение русских земель вокруг Москвы произошло в X--XI веках — на самом деле этот процесс завершился лишь к концу XV века. Далее Черноскутов заявил, что в Первой мировой войне, которая случилась «в 1912 году», участвовал Наполеон (на самом деле война началась в 1914-м и Наполеон в ней участвовать не мог, его не стало в 1821-м). Другой член «Русской общины», присутствовавший на интервью, оказался ближе к правильному ответу. Тем не менее лидер «Русской общины» правильно ответил с первой попытки на вопрос о революции 1905 года.

«Мы не являемся идеальными людьми. Сейчас вы нам показали, что есть у нас определенные дыры. Будем изучать историю еще глубже», — пообещал журналистам Черноскутов.

Ранее в России захотели отправлять домой детей мигрантов, проваливших тест по языку.