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В Забайкалье машина с ребенком в багажнике попала в ДТП и перевернулась

В Бурятии иномарка с 9-летнийм ребенком в багажнике попала в ДТП и перевернулась
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МВД по Республике Бурятия

В Бурятии в аварию попала машина, водитель которой нарушил правила перевозки несовершеннолетних. В результате инцидента пострадали два школьника. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД РФ.

Инцидент произошел утром 19 мая в Мухоршибирском районе. 50-летний водитель авто марки «Тойота», следовавший из села Гашей в сторону села Цолга, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась. В салоне вместе с мужчиной находились 15-летняя девушка и девятилетний мальчик. Оба несовершеннолетних перевозились с нарушениями правил: не были пристегнуты ремнями безопасности. Младший ребенок в момент ДТП по неизвестной причине находился в багажнике. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о том, что в Волгограде 13-летний мальчик попал в ДТП, катая друга на крышке багажника ВАЗа.

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