Российский школьник катал на багажнике ВАЗа 17-летнего друга и попал в ДТП

В Волгограде 13-летний мальчик попал в ДТП, катая друга на крышке багажника ВАЗа

В Волгограде правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля в Дзержинском районе города. По предварительной информации, 13-летний школьник катал на крышке багажника «ВАЗ-2107» своего 17-летнего приятеля и попал в ДТП.

«Напротив дома №8 «б» по улице Республиканская несовершеннолетний водитель наехал на искусственную неровность, в результате чего пассажир не удержал равновесие и упал на проезжую часть дороги», — рассказали в полиции, уточнив, что пострадавшего доставили в больницу с различными повреждениями.

Правоохранители установили, что машина не была зарегистрирована, а в салоне во время аварии находились пять человек.

В отношении родителей несовершеннолетнего был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее под Нижним Тагилом подросток повез на авто девушку на свидание и попал в ДТП.