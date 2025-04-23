Россиянам назвали 8 правил мытья автомобиля в жару

В теплое время мыть автомобиль нужно особенно аккуратно, поскольку можно повредить кузов. Об этом «Газете. Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Не мойте машину на солнце, когда кузов раскаленный. На солнце вода испаряется мгновенно, автошампунь не успевает сработать, на кузове остаются разводы, пятна и белые подтеки», — сообщает Трушкова.

По ее словам, нельзя распылять химию на горячий кузов, потому что так могут остаться выжженные следы. Кроме того, во время мойки следует использовать два ведра: с шампунем и чистой водой, а также — губку, при этом промывать кузов нужно сверху вниз.

Специалист рекомендовал промывать машину от пыли перед прикосновением, использовать во время мойки мягкие средства и следить за pH.

Летом нежелательно использовать щелочные или агрессивные шампуни, особенно на машине без защиты. После мойки важно протереть автомобиль микрофиброй и нанести быстрый воск. Помимо этого, эксперт советует беречь зеркала, ручки и молдинги и промывать данные детали после того, как остынет весь кузов.

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