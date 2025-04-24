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Врач назвал правила, которые помогут пожилым легче перенести перепады температур

Врач Новоселов: в жару пожилым важно носить головной убор
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Shutterstock

Пожилые люди смогут легче пережить перепады температуры, если будут принимать назначенные врачом лекарства и следовать терапии. Об этом «Москве 24» рассказал врач-геронтолог Валерий Новоселов.

Он уточнил, что многие представители старшего поколения имеют накопившиеся заболевания, которые обычно связаны с суставами и сердцем и могут ухудшать состояние при изменении погодных условий. Специалист отметил, что организм пожилых лучше переносит похолодание, поэтому в жару им лучше находиться в помещениях с кондиционером или уезжать на дачу, где температурные перепады переносятся легче.

Кроме того, в жару важно носить головной убор и хлопковую, свободную одежду светлых тонов, чтобы не перегреться. При себе важно иметь бутылку с водой.

«В пики температур нужно быть очень аккуратным, так как может нарушиться терморегуляция тела. Это нередко приводит к солнечному удару. <...> Если же стало плохо, нужно сразу вызвать бригаду скорой помощи», — указал Новоселов.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Людмила Палаткина до этого говорила, что с наступлением тепла многие пенсионеры с энтузиазмом возвращаются к работам в огороде. Однако резкое возрастание физических нагрузок в пожилом возрасте опасно.

Ранее был назван простой способ улучшить качество сна у пожилых людей.

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