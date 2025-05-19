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Врач назвала главную опасность пыли для человека

Врач Бурнацкая: пыль может переносить вирусы и аллергены
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Shutterstock

Опасность пыли заключается в том, что она содержит множество микроскопических элементов, способных нанести вред человеку, таких как пылевые клещи, бактерии, вирусы, споры плесени, пыльца растений, а также различные химические частицы. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«В домашних условиях чаще всего можно обнаружить такие аллергены, как пылевые клещи или шерсть домашних животных, тогда как пыль на улицах часто содержит тяжелые металлы и химические вещества, которые попадают туда из-за выхлопов автомобилей и промышленных выбросов», — рассказала специалист.

Чтобы минимизировать негативное воздействие пыли на организм, она посоветовала поддерживать чистоту в помещениях, использовать устройства для очистки воздуха, а также контролировать его влажность.

Эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина до этого говорила, что пыль, шерсть животных и пыльца являются главными триггерами для астматиков. Реже приступы провоцируют холод, физические нагрузки, химические реагенты и вирусы.

Она подчеркнула, что пыль и содержащиеся в ней клещи могут вызвать не только очередной приступ, но и спровоцировать дебют астмы.

Ранее врач объяснила, можно ли избавиться от бронхиальной астмы.

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