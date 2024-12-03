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В Приморье отправили на лечение женщину, которая ударила по голове чужого ребенка

В Приморье решили изолировать от общества женщину, ударившую ребенка в магазине

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В Уссурийске изолировали от общества женщину, напавшую на чужого ребенка в магазине, сообщила полиция Приморья.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, 30 ноября местная жительница пришла в магазин на Волочаевской улице и, проходя по торговому залу, беспричинно ударила оказавшуюся у нее на пути девочку. Та получила ушиб, мать 10-летней жертвы обратилась в полицию.

1 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о неадекватном поведении женщины в магазине на улице Пушкина. К приезду полицейских буйная посетительница успела скрыться. Впоследствии ее все же задержали.

Оказалось, что она причастна к нападению на ребенка, произошедшему днем ранее. Сотрудники полиции не стали задерживать 36-летнюю горожанку из-за состояния здоровья и отправили ее в стационар.

Ранее Санта-Клаус ударил посохом четырехлетнего мальчика, который показал ему язык.

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