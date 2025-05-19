В Бурятии нашли останки украинского ученого, пропавшего 16 лет назад

В лесу недалеко от села Новый Энхалук в Бурятии обнаружены останки, предположительно принадлежащие украинскому ученому Анатолию Новикову, который исчез в 2009 году. Об этом сообщила Baza.

Доктор технических наук из Винницы приехал в Бурятию на международный семинар по плазменной эмиссионной электронике. По данным СМИ, официального приглашения на мероприятие у него не было, а в списке участников он не числился. Последний раз его видели, когда он ушел с турбазы «Энахалук» на прогулку и не вернулся.

К масштабным поискам тогда подключили спасателей, водную полицию и кинологов. В Бурятию приезжала и дочь профессора, но найти его след не удалось. В 2019 году поиски официально прекратили.

Весной 2025 года местный лама название буддийского учителя в тибето-монгольском, в том числе российском буддизме, гуляя в лесу, увидел человеческие кости и сообщил о страшной находке в полицию. Рядом с останками нашли мобильный телефон, IMEI которого совпал с данными телефона Новикова. Также рядом лежали вставные челюсти и украинские монеты.

Ранее в Казахстане спасатели восемь часов искали экстренно севший самолет.