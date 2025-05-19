На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии нашли останки украинского ученого, пропавшего 16 лет назад

Baza: в Бурятии нашли останки ученого Новикова, пропавшего в 2009 году
close
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

В лесу недалеко от села Новый Энхалук в Бурятии обнаружены останки, предположительно принадлежащие украинскому ученому Анатолию Новикову, который исчез в 2009 году. Об этом сообщила Baza.

Доктор технических наук из Винницы приехал в Бурятию на международный семинар по плазменной эмиссионной электронике. По данным СМИ, официального приглашения на мероприятие у него не было, а в списке участников он не числился. Последний раз его видели, когда он ушел с турбазы «Энахалук» на прогулку и не вернулся.

К масштабным поискам тогда подключили спасателей, водную полицию и кинологов. В Бурятию приезжала и дочь профессора, но найти его след не удалось. В 2019 году поиски официально прекратили.

Весной 2025 года местный лама название буддийского учителя в тибето-монгольском, в том числе российском буддизме, гуляя в лесу, увидел человеческие кости и сообщил о страшной находке в полицию. Рядом с останками нашли мобильный телефон, IMEI которого совпал с данными телефона Новикова. Также рядом лежали вставные челюсти и украинские монеты.

Ранее в Казахстане спасатели восемь часов искали экстренно севший самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами