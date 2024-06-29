В Петербурге водитель поднял лося, чтобы помочь ему перейти трассу

В Санкт-Петербурге водитель решил помочь молодому лосю перейти дорогу и поднял его на руки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Лосенок-потеряшка столкнулся с человеческой добротой в районе Симагино Выборгского района — водитель по-отечески перевел малыша через дорогу и перекинул через забор в безопасность», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время спасения животного остальные участники движения временно перекрыли движение.

До этого в Петербурге 83 ребенка эвакуировали с игровой площадки из-за лося. По информации СМИ, инцидент произошел 14 июня на расположенной около Приморского шоссе детской летней базе в поселке Серово Курортного района. На игровую площадку через дыру в заборе пробрался лось, который напугал воспитанников и педагогов. Сотрудники воспользовались тревожной кнопкой.

Ранее в Подмосковье медведь пробежался у жилых домов и попал на видео.