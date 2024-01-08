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Россиянка нашла в купленных продуктах стихи о Бандере

«Фонтанка»: петербурженка нашла в продуктах салфетку со стихами о Бандере

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Александр Кряжев/РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга нашла в продуктах, купленных в магазине, салфетку со стихотворением о лидере «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степане Бандере. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, россиянка купила продукты в одном из магазинов на Таллинском шоссе. Придя домой, она увидела среди покупок сложенную салфетку, на которой были написаны строчки из песни, прославляющей Степана Бандеру и украинских солдат. В конце были написаны поздравления с Новым годом.

О находке женщина сообщила работникам службы безопасности супермаркета. Позже происшествием заинтересовались сотрудники полиции, которые изъяли салфетку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, говорится в статье.

1 января под удар во Львовской области попал университет, где учился Степан Бандера. В тот же день в городе был уничтожен музей, посвященный украинскому националисту Роману Шухевичу.

Ранее в Одессе провели марш в честь дня рождения Бандеры.

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