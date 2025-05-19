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«Боюсь его»: мужчина напал на бывшую жену с лопатой в Новосибирской области

Бывший муж напал с лопатой на экс-супругу и ее знакомого под Новосибирском
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Мужчина напал с лопатой на бывшую жену и ее знакомого под Новосибирском. Об этом пострадавшая рассказала kp.ru.

По словам Юлии, которая разошлась с Алексеем (имя изменено — прим. ред.) уже год назад, один из последних инцидентов произошел в марте. Тогда женщина возвращалась с электрички вместе со знакомым, а ее бывший муж догнал их на машине и напал на спутника женщины с совковой лопатой.

«На меня тоже ей замахивался. Было написано заявление в полицию. Я после этого начала работать с юристом, решила, что пора выселять бывшего мужа из моей квартиры. 13 мая я приехала в дом, где он живет, чтобы собрать подписи с соседей», — говорит Юлия.

В тот день произошло очередное столкновение экс-супругов. На этот раз Алексей «с бешеными глазами» стал хватить бывшую жену за руки, пытался затащить ее в машину.

«Я отказалась, потому что боюсь его. Он давай просить забрать заявление, которое было написано после того, как он напал с лопатой на нас. Я ответила отказом», — вспоминает женщина.

Проезжающий мимо водитель вмешался в происходящее и спугнул нападавшего. Затем он отвез женщину в полицию и она оставила еще одно заявление на бывшего мужа. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку.

Ранее россиянин год избивал экс-супругу, которая из жалости не стала выгонять его из квартиры.

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