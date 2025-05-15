Семья получила $100 тыс. от ресторана, обвинившего ее в неуплате счета

В Англии семья получила $100 тыс. от ресторана после обвинений в неуплате счета

Семья в Великобритании получила компенсацию в размере $100 тысяч от ресторана, который публично обвинил их в том, что они ушли, не оплатив счет, пишет Oddity Central.

Питер МакГирр, его жена Энн, а также их дети Питер-младший и Кэрол, отдыхали в гостинице, где посетили ресторан, заказав ужин на $200. Однако вскоре после их отъезда администрация заведения разместила в соцсетях видео с камеры наблюдения, утверждая, что семья покинула кафе, не оплатив счет.

Эти обвинения вызвали широкий общественный резонанс, попав в заголовки национальных изданий и серьезно повредив репутации семьи, которая ранее считалась безупречной. На самом деле, как выяснилось позже, Питер расплатился банковской картой, однако сотрудник ресторана забыл провести платеж через кассу.

После неудачных попыток владельца ресторана загладить вину бесплатным питанием и проживанием, семья подала в суд иск о защите чести и достоинства. В результате заведение согласилось выплатить $100 тысяч компенсации до начала судебного разбирательства, официально извинившись.

Как пишут СМИ, семья владеет компанией McGirr Engineering, специализирующейся на производстве оборудования для изготовления строительных блоков. Компания имеет активы на сумму более $2 млн и значительные денежные резервы.

Ранее отец и сын обманули 100 ресторанов за три года, используя одну и ту же схему.