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Врач рассказала, когда в городе важно использовать солнцезащитный крем

Врач Галлямова: прогулки по городу требуют использования солнцезащитного крема
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javi_indy/Shutterstock/FOTODOM

Солнцезащитный крем необходимо использовать при прогулках по городу и работе возле больших окон даже в мае, потому что оно может быть очень активным. Об этом «Москве 24» рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова рассказала газете «Известия», что избыточное воздействие солнечных лучей может нанести вред здоровью.

Галлямова отметила, что утром стоит смотреть прогноз ультрафиолетового индекса (УФ-индекс) на день. Если он больше трех, кожу следует защитить.

«В такой день даже для короткой прогулки до офиса стоит наносить средство с уровнем защиты SPF 50 на все открытые участки кожи. Причем это может быть как специальный крем, так и уходовый или тональный», — подчеркнула врач.

По ее словам, средство нужно наносить повторно каждые два часа. Она отметила, что без защиты кожа будет стареть быстрее. Кроме того, это может спровоцировать появление различных пятен и новообразований, а также развитие меланомы — злокачественного рака кожи.

Врач-дерматолог Ольга Самбурская до этого говорила, что весной многие начинают активно пользоваться солнцезащитными кремами в соответствии с рекомендациями различных экспертов. Однако здоровым людям в наших широтах это не только не нужно, но даже вредно, считает она.

Ранее россиян предупредили об опасных компонентах в солнцезащитном креме.

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