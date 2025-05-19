Уехавшую из России экоактивистку Чирикову пытались заочно выселить из жилья в Москве

РИА: экоактивистку Чирикову пытались через суд выселить из жилья в Москве

Московский суд отклонил иск о выселении экоактивистки Евгении Чириковой (признана в РФ иностранным агентом), признанной в России иностранным агентом, из принадлежащего ей жилья. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Как следует из документов, иск поступил в Коптевский суд спустя несколько недель после того, как были удовлетворены ходатайства следствия о заочном аресте Чириковой и проведении обыска. Однако заявление о выселении оставили без движения.

По версии следствия, против Чириковой возбудили несколько уголовных дел. Экоактивистке вменяют распространение ложной информации о действиях российской армии (статья 207.3 УК РФ), а также публичное оправдание терроризма. В одном из интервью она, как утверждается, высказалась в поддержку запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)».

Чирикову объявили в международный розыск, а также внесли в перечень террористов и экстремистов. В январе 2024 года ее включили в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, она покинула страну, выступала против специальной военной операции и участвовала в деятельности нежелательной организации.

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