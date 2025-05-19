Снегоход с двумя охотниками провалился под лед на Ямале

Двое мужчин провались под лед на снегоходе в ЯНАО

Снегоход с двумя мужчинами провалился под лед в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает ИА «Приуралье».

Несчастный случай произошел утром 18 мая в 15 км от поселка Паюта. По данным ЕДДС, на поиски пострадавших из поселка Харп выехали четверо спасателей.

Вскоре выяснилось, что на снегоходе ехали двое мужчин, которые отправились из Паюты в сторону охотничьих угодий, но до места не добрались. Промокших охотников спас проезжавший мимо мужчина.

«Мужчины переодеты в сухую одежду и отправлены в окружную столицу, медпомощь им не понадобилась», — говорится в сообщении.

Ранее в российском регионе снегоход с людьми сорвался с горы в ущелье.