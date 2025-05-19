В РФ хотят увеличить пособие по беременности для обучающихся женщин

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, речь идет о пособиях для женщин, очно обучающихся в различных учебных заведениях. Среди них — колледжи, вузы, научные организации и организации дополнительного профессионального образования.

В настоящее время будущим матерям предоставляются дополнительные выплаты в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. Так как средняя сумма стипендии в РФ составляет 2–5 тыс. рублей, беременные студентки получают от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

При этом авторы законодательной инициативы предложили увеличить базовую расчетную сумму таких пособий до регионального прожиточного минимума. С 1 января 2025 года данный показатель в целом по стране составляет 19 329 рублей. Это означает, что в случае принятия проекта и вступления нововведений в силу средний размер пособия по беременности и родам для студенток достигнет 90 202 рублей.

15 мая врач Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ольга Майорова рассказала «Газете.Ru», что с биологической точки зрения самый оптимальный возраст для зачатия ребенка — от 20 до 30 лет. Именно в этот период женский организм находится в наилучшей форме, в том числе благодаря высокой фертильности.

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