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Неизвестный позвонил в квартиру и распылил перцовый баллончик в лицо матери и ребенку

В Петербурге неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо матери и ребенку
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Shutterstock

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента с распылением перцового баллончика в лицо ребенку. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Приморском районе. По данным издания, неизвестный позвонил в квартиру, где находились мать и ребенок. Когда ему открыли, мужчина распылил содержимое баллончика и скрылся.

В результате пострадал мальчик, у него медики диагностировали аллергический конъюнктивит. После оказания помощи его отправили домой, так как он был в удовлетворительном состоянии.

После произошедшего в полицию никто не обращался. Тем не менее, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого во Владивостоке подростки напали на водителя автобуса. Как рассказал сам мужчина, транспорт стоял на остановке, когда молодые люди избили его. Затем юноши распылили ему в лицо газовый баллончик.

Ранее баллончик с отравой взорвался в руках у мигранта, пытавшегося избавиться от тараканов.

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