В Сочи пропавшую в море женщину нашли спящей на буйках

В Сочи спасли россиянку, находившуюся в море на буйках. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России.

Накануне к сотрудникам ведомства обратился один из спасателей местного пляжа и рассказал, что одна из отдыхающих зашла в море и не вернулась на берег.

На поиски выдвинулись две группы спасателей, которые обследовали водоем на удалении до 800 метров от берега и сам берег. Сегодня утром женщину заметили на буйках.

«Она лежала на спине на дорожке из буйков в 40-50 метрах от берега в районе пляжа Маяк», – поделились в ведомстве.

Когда специалисты на катере подплыли к женщине, которая до этого момента не двигалась, она дернула рукой. Выяснилось, что 50-летняя отдыхающая просто спала.

Россиянку разбудили и доставили на берег, где ей пришлось объясняться перед полицейскими. Спасенная оказалась жительницей Краснодарского края. Причину произошедшего она назвать не смогла, так как находилась в нетрезвом состоянии.

Ранее на Сахалине трех рыбаков унесло на лодке в открытое море.