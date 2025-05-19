Во Франции назвали глупым доклад латвийской разведки с описанием шпиона из России

Ведущий французского телеканала LCI в эфире новостной программы назвал глупым новый доклад Службы военной разведки и безопасности Латвии, в котором описывается якобы «типичный» облик российского шпиона. Об этом пишет РИА Новости.

«Военная, спортивная или туристическая одежда в сочетании со специальными элементами, военными рюкзаками, униформой, короткие волосы, неопрятный вид, нечистоплотность, атлетическое телосложение», — озвучил текст доклада ведущий и вызвал смех среди гостей студии.

По его словам, это кажется «несколько карикатурным и даже глупым». Эксперт в студии добавил, что «это не соответствует образу настоящего шпиона».

До этого телеканал LCI выпустил сюжет, посвященный рекомендациям Службы разведки и безопасности минобороны Латвии по выявлению российских шпионов и диверсантов. Как пояснили французские журналисты, в этой методичке перечислены «характерные признаки» российского шпиона. Как сообщили в латвийской разведке, подозрения должен вызывать человек, который останавливается в лесу около водоема или в заброшенном здании. Также о работе на российские спецслужбы может говорить наличие российских или белорусских документов.

Ранее в Норвегии высмеяли Латвию за поиски российских шпионов.