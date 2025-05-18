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В Норвегии высмеяли Латвию за поиски российских шпионов

Профессор Дизен назвал массовым психозом поиски российских шпионов в Латвии
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Рекомендации латвийской разведки по выявлению в стране потенциальных «российских шпионов» являются «массовым психозом». Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Обоснованные опасения или массовый психоз? Поищите русских под кроватью», — написал профессор с явным сарказмом.

До этого французский телеканал LCI выпустил сюжет, посвященный рекомендациям Службы разведки и безопасности минобороны Латвии по выявлению российских шпионов и диверсантов. Как пояснили французские журналисты, в этой методичке перечислены «характерные признаки» российского шпиона.

Согласно документу, главными чертами шпионов из России является короткая стрижка, неопрятный внешний вид, также они обязательно носят при себе рюкзак. Кроме того, разведчиков можно вычислить по спортивному телосложению и военной одежде.

Как сообщили в латвийской разведке, подозрения должен вызывать человек, который останавливается в лесу около водоема или в заброшенном здании. Также о работе на российские спецслужбы может говорить наличие российских или белорусских документов.

Ранее в Британии раскрыли, кто был целью «российских шпионов».

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