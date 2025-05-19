Летевший в Самару самолет попал в нештатную ситуацию из-за дельтаплана

На пути самолета из Нового Уренгоя в ЯНАО в Самару встретился дельтаплан

Во время полета из Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Самару экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 сообщил о нештатной ситуации. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По его данным, это произошло в 13:06, когда лайнер летел в районе аэропорта Курумоч на высоте 5500 футов (1,6 км). На своей высоте на расстоянии примерно 1,6 км экипаж заметил дельтаплан. Столкновения удалось избежать.

В субботу, 17 мая, в Объединенных Арабских Эмиратах самолет с россиянами на борту после вылета из Дубая вернулся в аэропорт отправления. Рейс UT716 в Москву вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:30 (13:30 мск). Почти сразу лайнер решил вернуться, но провел еще около двух часов в небе, чтобы выработать топливо.

Как рассказали пассажиры, высоту лайнер не набирал. Экипаж не отвечал на вопросы. Затем пилоты объясняли происходящее планом «Ковер» (режимом закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказом на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов), а после приземления выяснилось, что борт неисправен и нужно устранить поломку.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.