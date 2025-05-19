Экс-сенатор Савельев подал ходатайство о рассмотрении своего дела коллегией присяжных

Обвиняемый в покушении на своего делового партнера бывший член Совета Федерации РФ ходатайствовал о проведении судебного процесса с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ходатайство экс-сенатора должен во время предварительного слушания удовлетворить Тверской суд столицы. Если 23 мая Савельев не изменит своей просьбы, то суд назначит формирование коллегии присяжных.

Издание отмечает, что для ознакомления с 45 томами дела Савельеву, который находится в спецблоке следственного изолятора «Матросская тишина», потребовалось всего два с половиной месяца.

18 мая сообщалось, что Савельев подал просьбу о направлении в зону специальной военной операции.

Сенатора задержали в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на предпринимателя. По версии следствия, преступление он поручил совершить своему знакомому год назад.

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела Таганской ОПГ.