Россиянам назвали пять способов разнообразить ЗОЖ

Технолог сети доставки суши «Много лосося» Людмила Румянцева назвала пять способов сделать здоровый образ жизни интереснее. Среди них — эксперименты с суперфудами, специями и методами приготовления. Ее комментарий приводит «Лента.ру».

«Новые продукты, от морских водорослей до чиа, обогащают рацион витаминами и усиливают эффект от тренировок. Даже с овощами можно творить — запекать, тушить или делать смузи», — отметила Румянцева.

Специалистка также рекомендует заменять привычные ингредиенты: например, использовать цельнозерновую пасту вместо обычной или лапшу из цуккини. По ее словам, специи и кухни мира помогут избежать «пресности» в меню.

До этого доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова заявила, что в существующих реалиях зафиксирован тренд на эко-, био- и органические продукты. По данным многочисленных исследований, тренд на натуральные и ЗОЖ продукты сохранит свою актуальность и в будущем. Многие потребители считают, что фермерские продукты более «натуральные», поэтому и органолептические показатели наиболее ярко выражены.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет за ЗОЖ.