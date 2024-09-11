Ученый призвала не переоценивать высокое качество фермерских продуктов

В существующих реалиях зафиксирован тренд на эко-, био- и органические продукты. По данным многочисленных исследований, тренд на натуральные и ЗОЖ продукты сохранит свою актуальность и в будущем. Многие потребители считают, что фермерские продукты более «натуральные», поэтому и органолептические показатели наиболее ярко выражены, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова.

«Однако задачи промышленного и фермерского производства различны. Промышленное производство обеспечивает ежедневную стабильность качества и безопасности партии от партии к партии с акцентным вниманием на стоимостные показатели и сроки хранения, поэтому мнение о более высоком качестве фермерских продуктов переоценена», — отметила она.

Стоит обратить внимание на региональность производства фермерской продукции, а также ценовые характеристики.

«Все продукты способствуют расширению ассортимента продуктов питания, а также формируют конкурентный спрос, что стимулирует к постоянному развитию предприятия отрасли», — резюмировала Литвинова.

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