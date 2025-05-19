Россиян предупредили об опасности «безобидного» дисбактериоза

Когда говорят о дисбактериозе, большинство людей представляют себе нечто безобидное и неопасное. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева, дисбактериоз может привести к серьезным проблемам в работе иммунной системы, что чревато последствиями для всего организма.

«В каждом грамме содержимого кишечника находится до 100 триллионов микробов. Многие из них настоящие трудяги: они помогают нам переваривать пищу, вырабатывать витамины группы В, блокировать рост патогенных бактерий и даже защищать от токсинов. Эти «хорошие» микробы заселяют нас с рождения и остаются рядом на протяжении всей жизни, если мы создаем им подходящие условия. Но как только баланс нарушается — условно-патогенные бактерии начинают размножаться, вытесняя полезные. Это и есть то, что раньше называли дисбактериозом, а сейчас обозначают как синдром избыточного бактериального роста (СИБР)», — объяснила гастроэнтеролог.

Врач подчеркнула, что около 70% всей иммунной системы сосредоточено в стенке кишечника. Здесь находятся лимфоидные фолликулы, пейеровы бляшки, лимфоузлы и миллионы иммунных клеток. Именно микрофлора ежедневно «обучает» эти клетки, подавая сигналы — что опасно, а что нет. Когда микрофлора в порядке, иммунитет работает слаженно, как хорошо обученная армия. Но стоит полезным микробам уступить место «непрошеным гостям» — и иммунный баланс нарушается.

По ее словам, это может привести к таким последствиям, как: повышенная проницаемость кишечника («leaky gut»); развитие хронического воспаления; активация аутоиммунных реакций; нарушение толерантности к пище и бактериям.

«На первый взгляд, «испорченная» микрофлора может не подавать сигналов бедствия. У человека может быть нормальный стул и самочувствие. Но при этом на клеточном уровне уже идет «подпольная война»: иммунитет дезориентирован, барьер кишечника ослаблен, а в кровь просачиваются токсины и микрочастицы. Современные исследования все чаще находят связь между нарушением микробиоты и такими заболеваниями, как: болезнь Паркинсона; рассеянный склероз; диабет II типа; атеросклероз; депрессия и тревожные расстройства; синдром хронической усталости», — предупредила специалист.

При этом врач подчеркнула: чтобы наладить микрофлору, нужно начать не с пробиотиков, а с самого кишечника.

«Если в доме (то есть в кишечнике) разрушены стены, никакие полезные жильцы там не задержатся. Только восстановив слизистую, убрав воспаление и нормализовав моторику, можно создать условия для роста «хороших» микробов. И тогда микрофлора восстановится сама — без дорогих добавок. Если у вас проблемы со стулом, непереносимость продуктов, сыпь без причины, слабый иммунитет или хроническая усталость — возможно, дело вовсе не в «сезоне» или «экологии». Возможно, ваш организм подает сигнал: кишечный барьер ослаблен, иммунитет сбит с толку. И именно с кишечника стоит начать путь к восстановлению здоровья», — резюмировала Антюфеева.

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