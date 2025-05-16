На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщины в два раза чаще мужчин страхуются от онкозаболеваний

Женщины в России вдвое чаще мужчин страхуются от онкозаболеваний
close
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Рак остается одной из самых серьезных проблем современного общества, а лечение онкологических заболеваний требует огромного количества моральных сил, времени и материальных средств. По данным Росгосстраха за 2024 год, около 15 тысяч человек приобрели полисы от онкологических заболеваний — это на 29% больше, чем годом ранее.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Количество застрахованных от онкологии мужчин в 2024 году выросло на 16%, а женщин — на 12%. Примечательно, что две трети страховок оформили именно женщины. Во многом это связано с высокой распространенностью рака молочной железы: на него пришлось более 20% всех случаев за последние три года. Страховой случай по раку груди оказался и самым дорогостоящим в лечении — одной клиентке потребовалась помощь на сумму свыше 9 млн рублей.

«Несмотря на рост осведомленности, многие до сих пор недооценивают финансовые риски, связанные с онкологией. По нашим данным, средняя стоимость платного лечения онкологических заболеваний в России варьируется от 500 тысяч до 1,2 млн рублей, однако сложные случаи могут потребовать в разы больших затрат, которые исчисляются десятками миллионов», — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Ранее был назван лучший возраст для зачатия ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами