Женщины в два раза чаще мужчин страхуются от онкозаболеваний

Рак остается одной из самых серьезных проблем современного общества, а лечение онкологических заболеваний требует огромного количества моральных сил, времени и материальных средств. По данным Росгосстраха за 2024 год, около 15 тысяч человек приобрели полисы от онкологических заболеваний — это на 29% больше, чем годом ранее.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Количество застрахованных от онкологии мужчин в 2024 году выросло на 16%, а женщин — на 12%. Примечательно, что две трети страховок оформили именно женщины. Во многом это связано с высокой распространенностью рака молочной железы: на него пришлось более 20% всех случаев за последние три года. Страховой случай по раку груди оказался и самым дорогостоящим в лечении — одной клиентке потребовалась помощь на сумму свыше 9 млн рублей.

«Несмотря на рост осведомленности, многие до сих пор недооценивают финансовые риски, связанные с онкологией. По нашим данным, средняя стоимость платного лечения онкологических заболеваний в России варьируется от 500 тысяч до 1,2 млн рублей, однако сложные случаи могут потребовать в разы больших затрат, которые исчисляются десятками миллионов», — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

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