Новый папа Римский заявил о планах сделать католическую церковь символом мира

Папа Римский Лев XIV во время инаугурационной мессы поклялся трудиться ради единства, чтобы католическая церковь стала символом мира во всем мире. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Я хотел бы, чтобы нашим первым великим желанием была единая церковь, знак единства и общности, который станет закваской для примиренного мира», — сказал понтифик.

Лев XIV добавил, что в настоящее время в мире наблюдается «слишком много разногласий». По его словам, все они вызваны «ненавистью, предрассудками, страхом перед различием, а также экономической парадигмой».

18 мая в Ватикане состоялась инаугурационная месса нового папы римского Льва XIV. Делегацию РФ на церемонии возглавил посол России Иван Солтановский, министр культуры приехать в Ватикан не смогла. Понтифик официально вступил в должность, получив символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий. В своей проповеди он призвал к единению церкви, прочитал молитву «Царица небесная» и заявил, что «измученная Украина ждет переговоров о мире». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский на проповеди назвал основу для всеобщего мира.