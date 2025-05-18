Папа римский Лев XIV вступил в должность. Министр культуры РФ не приехала на инаугурацию

18 мая в Ватикане состоялась инаугурационная месса нового папы римского Льва XIV. Делегацию РФ на церемонии возглавил посол России Иван Солтановский, министр культуры приехать в Ватикан не смогла. Понтифик официально вступил в должность, получив символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий. В своей проповеди он призвал к единению церкви, прочитал молитву «Царица небесная» и заявил, что «измученная Украина ждет переговоров о мире». Сегодня понтифик примет Владимира Зеленского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Новый папа римский Лев XIV официально возведен на престол понтифика. Церемония интронизации прошла в Ватикане. Прямую трансляцию вел портал Vatican News.

Перед началом ритуала понтифик проехал на открытом «папамобиле» марки Mercedes-Benz по площади Святого Петра и близлежащей улице Кончилиационе. Поприветствовать его собрались тысячи верующих и туристов. По оценкам римских властей, их число достигало 250 тыс. В Ватикане также присутствует множество иностранцев, которые приехали в Рим по случаю Юбилейного года христианства.

На инаугурационную мессу прибыли вице-президент и госсекретарь США Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В общей сложности в Ватикане были представлены делегации из 156 стран и международных организаций, включая около 30 глав государств. Одними из самых многочисленных, наряду с итальянской, стали делегации из Перу, где Лев XIV провел большую часть служения, и из США, где он родился.

Представлена была в Ватикане и российская делегация. Изначально планировалось, что ее возглавит министр культуры РФ Ольга Любимова. Однако она не смогла принять участие в мероприятии из-за «несогласованности воздушного маршрута», сообщили в ведомстве. Вместо Любимовой делегацию возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

Любимова представляла Россию на похоронах папы Франциска 26 апреля.

«Час любви»

После того, как понтифик поприветствовал верующих, у гробницы Святого Петра начался обряд интронизации. Льву XIV вручили два символа служения: паллий (элемент литургического облачения папы, сделанный из овечьей шерсти и расшитый крестами) и «перстень рыбака», который символизирует преемственность Святого Петра. Затем понтифик произнес проповедь, в которой призвал к единению церкви, что, по его словам, является основой для мирного сосуществования.

«Я был избран без всяких заслуг и со страхом и трепетом прихожу к вам как брат, желающий быть слугой вашей веры и вашей радости, идя с вами по пути любви Бога, который хочет, чтобы мы все были объединены в одну семью», — отметил Лев XIV.

Он также добавил, что мы все еще видим «слишком много раздора, слишком много ран», причиненных ненавистью, насилием и предрассудками. И напомнил о миссионерском духе, который «должен воодушевлять, не замыкая нас в нашей малой группе, чтобы не чувствовать себя выше мира». Также понтифик провозгласил «час любви».

«С помощью света и силы Святого Духа давайте построим Церковь, основанную на любви Божией и знаке единства, миссионерскую Церковь, которая откроет свои объятия миру, которая возвестит Слово, которая позволит истории вмешаться в ее ход и которая станет закваской согласия для человечества», — подчеркнул Лев XIV.

В конце инаугурационной мессы папа римский прочитал молитву «Царица небесная» и заявил, что «измученная Украина ждет переговоров о справедливом и прочном мире». В пресс-службе Святого Престола сообщили, что Лев XIV сегодня примет Владимира Зеленского.

Новый папа

Конклав избрал понтифика 8 мая с четвертой попытки. Новым папой римским стал 69-летний кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Несмотря на слухи о том, что он станет приемником Франциска, Прево изначально не считали фаворитом — в первую очередь потому, что ранее американцы никогда не становились понтификами.

«У нас есть папа!»: главой католической церкви впервые стал кардинал из США Конклав с четвертой попытки избрал нового папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис... 08 мая 23:31

Лев XIV был рукоположен в священники в 1982 году. Большая часть его служения прошла в Перу. В начале 2023 года он возглавил службу, которая отвечает за назначение епископов, что считается одной из самых влиятельных должностей в Ватикане. Тогда же папа Франциск возвел его в кардиналы-дьяконы. А через два года Прево стал кардиналом-епископом Альбано. До его назначения пост пустовал три года, к тому же он миновал промежуточный сан кардинала-священника.

Как передает ТАСС, новому папе римскому прочат долгий понтификат. По словам Льва XIV, в центре его служения будут вопросы социальной справедливости на фоне цифровой революции и стремление к урегулированию конфликтов.