Избивший экс-возлюбленную бизнесмен Хубутия попал на камеры в день нападения

РЕН ТВ опубликовал кадры с экс-министром Хубутией в день нападения на Юлию Ван

Бизнесмен и бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия попал на видео в день нападения на свою экс-возлюбленную, предпринимательницу Юлию Ван. Кадры с мужчиной опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Хубутия торопливо проходит мимо дома, держа в руке какой-то предмет.

Изначально Хубутия отрицал свою вину. По данным 112, на допросе он заявил, что в момент совершения преступления был за границей. При этом на следственном эксперименте показал, куда выбросил топор.

Позже бизнесмен сам написал явку с повинной. Он признался, что напал на мать своего ребенка с топором.

Следователи выяснили, что 24 апреля Хубутия был в частном доме на территории потребительского садоводческого кооператива «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа. Он поссорился с Ван, после чего ударил ее обухом топора. В результате действий бизнесмена у женщины закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.

Подробнее о нападении на женщину — в материале «Газеты.ru».

Ранее в Твери трое пьяных избили палками девушку и ее мать за отказ в знакомстве.