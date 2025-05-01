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В Петербурге на одной из улиц нашли 22 канистры с опасными химикатами

В Петербурге обнаружили почти полтонны химикатов на улице
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СПб ГБУ «Экострой»/VK

В Невском районе Петербурга неизвестные оставили более десяти канистр с химикатами. Об этом сообщает СПб ГБУ «Экострой».

Емкости с неизвестной жидкостью обнаружили на улице Дыбенко, всего их было 22 единицы общей массой 470 килограммов. Исходя из подписи, внутри находилась соляная кислота – вещество, которое может проникать в почву и загрязнять ее.

При этом часть кислоты до прибытия специалистов кто-то уже разлил. Все канистры вывезли.

«Чтобы предотвратить распространение и минимизировать воздействие на прилегающие территории, место разлива было дезактивировано гидрокарбонатом натрия и песком», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Полиции предстоит выяснить, кто оставил емкости на улице.

До этого в Саратовской области сотрудники предприятия травмировались после выброса химического вещества.

Ранее женщина отравила свою коллегу, получившую повышение вместо нее.

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