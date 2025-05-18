Россиянам рассказали, как мошенники адаптируются к трендам для краж аккаунтов

Несмотря на то, что схемы кражи аккаунтов в Telegram остаются прежними, мошенники все активнее адаптируются к актуальным событиям. Об этом рассказал РИА Новости директор по развитию центра Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско.

По словам эксперта, сами методы взлома практически не меняются — злоумышленники по-прежнему заманивают пользователей на фишинговые сайты. А вот информационные поводы, с помощью которых привлекают внимание, регулярно обновляются. Сегодня это может быть «голосование в популярном конкурсе», а завтра — «подпись под важной петицией» или «розыгрыш от блогера».

Также в числе приманок у аферистов — обещания выплат от государства, участие в инвестиционных схемах, подарки от известных брендов или просьба прочитать «важное сообщение» в паблике. Все это — лишь предлог, чтобы жертва перешла по ссылке и ввела данные, которые откроют доступ к ее аккаунту.

Вураско подчеркнул, что итог обычно один: человек попадает на фальшивый сайт, где его просят отсканировать QR-код, ввести номер телефона, пароль или код из SMS. Эти данные мгновенно отправляются в руки мошенников.

Он отметил, что подсчитать точное количество угнанных аккаунтов сейчас невозможно, однако активность злоумышленников остается высокой. По словам специалиста, каждый день обнаруживаются десятки новых фишинговых сайтов, нацеленных на пользователей мессенджера.

Чтобы защитить свой аккаунт, Вураско посоветовал включить двухфакторную аутентификацию и пользоваться только официальными источниками. Проверить подлинность сайта можно через поисковик. И главное — не делиться своими данными с незнакомцами, особенно на подозрительных страницах.

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