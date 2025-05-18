В Египте россиянку сбил катер

На египетском курорте Шарм-эш-Шейх произошел инцидент с туристкой из России — женщину сбил катер прямо в зоне, отведенной для безопасного купания. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, семья россиян отдыхала в отеле Movenpick Resort. В один день женщина вместе с мужем и дочерью отправилась купаться в море. Несмотря на то что зона купания была огорожена буйками, туда на высокой скорости заехал катер с водным аттракционом «ватрушкой», на которой находились трое отдыхающих. По предварительной информации, водитель лодки попытался эффектно остановиться у берега, но не рассчитал маневр и врезался в женщину.

Пострадавшую вытащили на берег. Родственники сообщили, что она пожаловалась на сильную головную боль, испытывала судороги в ногах и вскоре потеряла сознание. При этом, как утверждают близкие, персонал отеля не оказал никакой медицинской помощи и просто посоветовал семье обращаться в страховую компанию.

Дочь пострадавшей самостоятельно вызвала скорую помощь. По ее словам, медицинская бригада прибыла только через 1,5 часа. Все это время женщина находилась без сознания на шезлонге. Россиянка госпитализирована и получает лечение в одной из местных больниц. Обстоятельства происшествия уточняются.

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