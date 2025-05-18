На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Египте россиянку сбил катер

SHOT: россиянку сбил катер в Шарм-эш-Шейхе во время купания в безопасной зоне
close
Telegram-канал «SHOT»

На египетском курорте Шарм-эш-Шейх произошел инцидент с туристкой из России — женщину сбил катер прямо в зоне, отведенной для безопасного купания. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, семья россиян отдыхала в отеле Movenpick Resort. В один день женщина вместе с мужем и дочерью отправилась купаться в море. Несмотря на то что зона купания была огорожена буйками, туда на высокой скорости заехал катер с водным аттракционом «ватрушкой», на которой находились трое отдыхающих. По предварительной информации, водитель лодки попытался эффектно остановиться у берега, но не рассчитал маневр и врезался в женщину.

Пострадавшую вытащили на берег. Родственники сообщили, что она пожаловалась на сильную головную боль, испытывала судороги в ногах и вскоре потеряла сознание. При этом, как утверждают близкие, персонал отеля не оказал никакой медицинской помощи и просто посоветовал семье обращаться в страховую компанию.

Дочь пострадавшей самостоятельно вызвала скорую помощь. По ее словам, медицинская бригада прибыла только через 1,5 часа. Все это время женщина находилась без сознания на шезлонге. Россиянка госпитализирована и получает лечение в одной из местных больниц. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее четырехлетний ребенок упал с шестиметровой высоты в египетском отеле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами