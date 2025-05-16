Четырехлетний ребенок упал с шестиметровой высоты в египетском отеле

Shot: в Египте ребенок из РФ сорвался с высоты

Ребенок из Ярославля пострадал во время отдыха с семьей в Египте, его не спасли. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Хургаде. Семья с двумя детьми приехала на курорт и стала заселяться в отель. Мать детей четырех и пяти лет занялась оформлением бумаг, пока отец и мальчики вышли на улицу.

В этом отеле стойка администрации располагается на втором уровне и примыкает к бассейну. Младший сын забрался на край бассейна, но когда отец окликнул его, пошел к краю, который расположен на высоте.

В результате пострадавший сорвался с шестиметровой высоты. Медики оказали мальчику помощь, но спасти не смогли.

«Семья будет добиваться наказания администрации гостиницы и возбуждения уголовного дела», – сообщается в публикации.

Известно, что после происшествия около бассейна появились ограждения. У отеля хорошая репутация, он позиционирует себя как семейный.

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