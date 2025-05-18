Россиянам раскрыли популярную схему мошенничества «иностранцев» для обмана компаний

В последнее время участились случаи мошенничества, при которых «зарубежные партнеры» предлагают российским компаниям выгодное сотрудничество, а после получения аванса — исчезают. Об этом сообщил РИА Новости основатель консалтинговой компании Yang Consult Магомед Янгулби.

По его словам, схема работает по одному и тому же сценарию: российской стороне присылают презентацию, организуют видеозвонок и озвучивают заманчивые условия сделки. Затем предлагают скидку при быстром перечислении аванса. После перевода средств связь с партнером прерывается.

Эксперт отметил, что мошенники чаще всего представляются компаниями из Турции, Китая, ОАЭ или Ирана. При этом потенциальные партнеры могут даже иметь сайты и официально зарегистрированные фирмы, но все это — лишь часть продуманной аферы.

Юрист призвал быть особенно осторожными в случае, если зарубежный партнер настаивает на авансовом платеже или просит отправить товар без предоплаты. Он напомнил о множестве случаев, когда товар якобы не был принят, несмотря на подписанный договор, а склад оказывался временно арендованным, без реального офиса. Переводы средств также часто «задерживаются» под предлогом праздников.

Янгулби подчеркнул, что международность компании нужно подтверждать: наличие сайта на английском языке или ИП из другой страны — не показатель надежности. Перед началом работы необходимо изучить историю фирмы, отзывы других партнеров и наличие судебных споров в РФ.

Эксперт посоветовал тщательно проверять контрагента, чтобы избежать финансовых потерь и правовых проблем.

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