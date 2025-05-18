В Минпромторге сообщили об улучшении отношения россиян к отечественным брендам

В Минпромторге заявили, что россияне стали лучше относиться к брендам РФ

Россияне в последние годы стали лучше относиться к отечественным брендам. Об этом заявил ТАСС первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Он отметил, что за последние три года промышленность стала сильнее под давлением, при этом «имиджево стало сильно проще».

По его словам, к российским брендам раньше относились снисходительно, но теперь отношение изменилось в лучшую сторону даже на потребительском уровне — в стране растет число магазинов российских ретейлеров, расширяется линейка отечественных брендов.

«Наши компании продолжают успешно осваивать новые ниши и сегменты, за счет чего отношение россиян к отечественным брендам улучшилось», — сказал Осьмаков.

14 мая сообщалось, что российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента перечень условий возвращения ушедших после февраля 2022 года иностранных компаний.

Ранее в Минпромторге заявили об отсутствии заявок иностранных компаний на возвращение в РФ.